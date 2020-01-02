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Yılbaşı eğlencesine giderken yakalanan firari tutuklandı

ANTALYA'da 32 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla 5 yıldır aranan ve yılbaşı eğlencesine giderken yakalanan Yunus Karabulut (35), tutuklandı.

02.01.2020 14:39 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:39 Yılbaşı eğlencesine giderken yakalanan firari tutuklandı

ANTALYA'da 32 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla 5 yıldır aranan ve yılbaşı eğlencesine giderken yakalanan Yunus Karabulut (35), tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı gecesi Yeniköy Mahallesi 478 Sokak'ta yaptıkları denetimlerde, şüpheli gördükleri ve üzerinden kimlik çıkmayan kişiyi polis merkezine götürdü. Yapılan incelemede şüphelinin, hırsızlık ve dolandırıcılıktan 5 yıldır aranan Yunus Karabulut olduğu belirlendi. , Konya ve Muğla'da 34 suçtan kesinleşmiş 32 yıl hapis cezası bulunan Karabulut'un, 2014 yılından bu yana kaçak olduğu ortaya çıktı. eğlencesine giderken yakalandığı belirtilen Karabulut, polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü, Döşemealtı, Antalya, Yılbaşı, Güncel

Kaynak: DHA

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