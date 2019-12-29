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Yılbaşı Festivali'nde eğlence sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği Yılbaşı Festivali büyük bir coşku içinde sürüyor.

29.12.2019 10:09 | Son Güncelleme: 29.12.2019 10:14 Yılbaşı Festivali'nde eğlence sürüyor
Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği Festivali büyük bir coşku içinde sürüyor. 7'den 70'e Antalyalılar, yapay kardan, dans gösterilerine, konserlerden oyun alanlarına kadar eğlence dolu anlar yaşıyor.

Antalyalılar 2020 yılına günler kala Yeni Yıl heyecanını Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Yılbaşı Festivali'nde yaşıyor. Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden Yılbaşı Festivali büyük bir heyecana ve renkli görüntülere sahne oluyor.

Yeni Yıl heyecanını 22 Aralık'ta başlatan festival açıldığı günden beri yoğun ilgi görüyor.

Vatandaşlar kadar turistlerin de büyük ilgi gösterdiği festivalde birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Yılbaşına özel süslenen alan, dev yılbaşı ağacı, dev kar küresi, maskotlar, animasyonlar, yılbaşı temalı fotoğraf çekim alanları, yılbaşı pazarı, yiyecek içecek alanları ve mini lunapark kentin kalbini hareketlendirdi.

Yılbaşı pazarındaki yiyecek içecek alanlarından alışveriş yapan vatandaşlar, kar yağdırma efekti altında kar manzaralı fotoğraf çektirenler, lunapark alanında oynayan çocuklar ve dev ekran ile interaktif tombala oynayan vatandaşlar keyif dolu bir hafta sonu yaşadı. Noel Baba DJ performansı ve sahne gösterileri de renklenen festivalde vatandaşlar aileleriyle birlikte yeni yıl coşkusunu en güzel şekilde yaşadı. - ANTALYA

Cumhuriyet Meydanı, Antalya, Yılbaşı, Güncel

Kaynak: İHA

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