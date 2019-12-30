Yılbaşı gecesi hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu?

Yarın gece itibariyle, 2019 yılına "güle güle" denip 2020 yılına "merhaba" denecek. Yeni yılın tüm dünyada sevinçle karşılanması beklenirken vatandaşlar planlarını hava durumuna göre şekillendirmeyi tercih ediyor.

YILBAŞI GECESİ KAR YAĞACAK MI?

Yeni yıla girerken klasikleşen kar görüntüsü bu sene birçok şehirde gözlenmeyecek. İç ve yüksek kesimlerde yaşanacak hafif kar yağışları haricinde yoğun bir kar yağışı beklenmiyor.

İSTANBUL, İZMİR, ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Başkent Ankara'da yılbaşı gecesi hafif şekilde kar görülebilir. İstanbullular ise yeni yıla yağmur ve rüzgarla girecek, hava sıcaklığı 7 derece civarında olacak. İzmir'de parçalı bulutlu bir hava görülecekken rüzgarın yer yer kuvvetlenmesi bekleniyor.

YILBAŞI ÖNCESİ FIRTINA YOĞUN KAR ALARMI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Artvin'in iç kesimleri hariç Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ülkemizin kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Antalya il geneli ile Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) sağanak, Antalya il merkezi ile Adana ve Mersin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak,

Konya ve Karaman çevreleri, Niğde'nin ve Kayseri'nin güneyi ile Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin 1000 metre üzeri rakımlı yerlerinde yoğun kar (20 cm. üzeri)şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.