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Yılbaşı gecesi kumar operasyonu: 5 gözaltı

Adıyaman'da yılbaşı gecesi Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen kumar operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

31.12.2019 23:20 | Son Güncelleme: 31.12.2019 23:20 Yılbaşı gecesi kumar operasyonu: 5 gözaltı
'da yılbaşı gecesi Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen kumar operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Yenipınar Mahallesi Buhara Caddesi üzerinde bulunan bir işletmede kumar oynandığı bilgisini alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek belirtilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda kumar oynayan 4 kişi ile kumar oynatan işletme sahibi gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplam 5 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan kumarda elde edildiği düşünülen yaklaşık 3 bin TL para ile zarlar, pullar ve kumar masasına el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(İHA)

Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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