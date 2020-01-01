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Yılbaşı gecesi şok uygulamalar yapıldı

Malatya'nın merkez ilçeleri Battalgazi ve Yeşilyurt'ta emniyet görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda birçok aranan şahıs yakalandı.

01.01.2020 11:57 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:02 Yılbaşı gecesi şok uygulamalar yapıldı
'nın merkez ilçeleri ve 'ta emniyet görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda birçok aranan şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından 31 Aralık 2019 günü saat 08.00 ile 1 Ocak 2020 günü 08.00 tarih ve saatleri arasında yapılan sabit yol uygulaması ve şok çalışmalarda, 3 adet Ruhsatsız Tüfek, 9,33 gr Esrar, Nitelikli Cinsel Saldırı suçundan aranan bir şahıs yakalandı. yapılan çalışmalarda çok sayıda aranan şahın yakalanırken, 315 araç kontrol edilerek, 8 araç sürücüsüne toplam 8 bin 414 TL cezai işlem uygulandı. - MALATYA

Emniyet Müdürlüğü, Battalgazi, Yeşilyurt, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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