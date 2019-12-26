Yılbaşı gecesinin yorgunluğunu bal ile atın

Yapılacak doğru tercihler ile hem eğlenceyi daha sağlıklı hale getirilebilmek hem de yeni yılın ilk kahvaltısına daha zinde oturabilmek mümkün.

Yılbaşı için hazırlanan güzel sofralar yanlış tüketimi ve buna bağlı mide sorunlarını da beraberinde getiriyor. Özellikle yılbaşı gecesinde yapılan düzensiz ve yoğun tüketim hem yeni yıl eğlencesinde hem de yılın ilk kahvaltısında kişileri zor durumda bırakıyor. Farklı protein ve karbonhidratların ve zararlı içeceklerin getirdiği mide hassasiyeti tüketicilere zor anlar yaşatıyor. Bu içeceklerin fazla miktarda tüketiminin yan etkilerinden olan yüksek sıvı kaybı ise yılbaşı sonrasında tüketicileri en çok zorlayan konulardan biri.

Yüksek Kalori ve Sodyum ile Sıvı Kaybını Desteklemeyin!

Alınan yüksek miktarda içecekler, vücutta artık madde bırakmadan yağa dönüşüyor. Bu içecekler ile birlikte alınan yüksek kalorili besinler ise yağlanmayı hızlandırıyor. Yeni yılın ilk sabahı halsizlik yaratan faktörlerde yüksek sıvı kaybı ve zararlı içeceklerin tüketimi başı çekiyor. İçeceklerin çerez ve meze gibi yüksek sodyum içerikli besinler ile tüketilmesi ise diüritik(idrara çıkma) sebebiyle sıvı kaybını hızlandırıyor.

35 Yıllık Bal Gurmesinden Yeni Yılın İlk Günü İçin Kahvaltı Tavsiyesi

Sıvı kaybı ve halsizliğin yüksek olduğu yılın ilk günü için 35 yıllık bal gurmesi Ahmet Bağran Aksoy, konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Zengin içerikli kahvaltı yapılmasına dikkat çeken Aksoy, "Bu zararlı içecekler, vücutta sıvı kaybına sebebiyet veriyor. Bununla birlikte tükettiğimiz tuzlu besinler, sıvı kaybını daha da hızlandırıyor. Sıvı kaybı ile karşıladığımız yılın ilk gününü yüksek besin değerli kahvaltı ile açmak en iyi çözümlerden biri." diyor. Özellikle vücudun potasyum, vitamin ve enzim gibi içeriklere muhtaç olduğuna dikkat çeken Ahmet Bağran Aksoy, kahvaltıda tüketilecek yumurta, sebze ve bal gibi içeriklerin yılbaşındaki yiyecek ve içeceklerin tüketimi sonrasında vücudun eksiklerini gidermek için en iyi çözüm olduğunu ifade etti. Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle bal ve yumurta, ihtiva ettiği yüksek vitamin, enzim ve potasyum içeriği ile kaybedilen besin değerlerini geri toplamada yardımcı olacaktır. Sevdiklerimiz ile geçirdiğimiz yılbaşı gecesinde öncelikli olarak doğru besin tercihlerinin yapılması yılbaşı eğlencesinin yılın ilk gününde de sürmesi açısından isabet olacaktır. Yeni yıl hediyesi olarak sevdiklerinize lezzet, sağlık ve şifa hediye edin."