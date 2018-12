Yılbaşı Hediyeleri Hediyelik Eşya Günleri'nde

16 Aralık 2018 Pazar 16:22



16 Aralık 2018 Pazar 16:22

İZMİR'de, her yıl açılan ve sevdiklerine yılbaşı armağanı almak isteyenlerden ilgi gören SOUVENIR Hediyelik Eşya Günleri başladı. Hediyelik Eşya Günleri'nde her zevke ve beğeniye hitap edecek çok sayıda ürün satışa sunuldu.İzmirlilere yılbaşı öncesi sevdiklerine hediye almak için çok sayıda seçenek sunan SOUVENIR Hediyelik Eşya Günleri, Bayraklı 'daki Tepekule Kongre Merkezi'nde başladı. Yaklaşık 80 firmanın katıldığı hediyelik eşya fuarında, ahşap dekoratif ürünler, antika hediyelik eşyalar, bijuteri, çiçek, tekstil ürünleri, elektronik eşyalar, ev tekstili, gıda, gümüş aksesuarlar, kırtasiye ürünleri, kitap, kozmetik, kristal ürünler, ofis aksesuarları, oyuncak, saat, seramik ürünleri, tekstil ürünleri, yılbaşı süs eşyaları ve zücaciye ürünleri yer alıyor. Saat 11.00- 22.00 saatleri arasında açık olan Hediyelik Eşya Günleri, ziyaretçilerini ücretsiz ağırlıyor.22 Aralık 'ta SOUVENIR Altın ve Pırlanta Fırsat Günleri'nin de başlayacağı Hediyelik Eşya Günleri, 30 Aralık akşamına kadar sürecek.BÜTÇEYE GÖRE ALIŞVERİŞFuarda otantik hediyelik ürünler satan Ersel İlbaş, "Buraya geliş amacımız insanların rağbet ettiği ürünleri sergilemek. Polyester, ahşap, metal farklı hediyelik eşya gruplarımız var. Vatandaşlar bütçesine göre seçim yapıyor ve her ürün bir hediye potansiyeli taşıyor. Hemen hemen her ürün yılbaşı için tercih ediliyor. Uzak Doğu 'dan getirdiğimiz yaprak lambalar çok ilgi görüyor. Özellikle kadınlar çok tercih ediyor. Yaprak lambanın satış fiyatı 700 TL idi ancak buraya özel 400 TL'den satış yapıyoruz" dedi.Betondan dekoratif ürünler üretip satış yapan iç mimar Elif Başkafa ise "Fuara Denizli 'den katıldım. Her şeyi kendim hazırlıyorum, bütün ürünler el emeği. Betondan uzun süredir hediyelik eşyalar yapmayı planlıyordum ama 6 aydır bu işi yapıyorum. Aklıma böyle bir fikir geldi ve biraz araştırınca bunu yapan insanlar olduğunu gördüm. Betondan saksılar, teraryum objeleri, mumluklar, takı stantları, magnetler, yılbaşı ağacı süsleri, bardak altlıkları, harfler ve aydınlatmalarımız var. Şu an beton ve ham ürünler çok revaşta, herkes endüstriyel bir hava yakalamaya çalışıyor, dolayısıyla ürünler çok tercih ediliyor ve seviliyor" diye konuştu.- İzmir