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'Yılbaşı, Hediyelik Eşya ve Gaziantep Tanıtım Günleri' başlıyor

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan 'Yılbaşı, Hediyelik Eşya ve Gaziantep Tanıtım Günleri' 20 Aralık tarihinde başlayacak.

19.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:57 'Yılbaşı, Hediyelik Eşya ve Gaziantep Tanıtım Günleri' başlıyor
Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan ' , Hediyelik Eşya ve Tanıtım Günleri' 20 tarihinde başlayacak. 20-31 Aralık tarihlerinde Fuar Merkezi'nde yapılacak etkinliklerde birbirinden farklı hediyelik eşyanın yanı sıra Gaziantep yöresinin lezzetleri Manisalılarla buluşacak.

Manisa'nın bu yıl ikincisine ev sahipliği yapacağı Yılbaşı, Hediyelik Eşya ve Gaziantep Tanıtım Günleri 20 Aralık Cuma günü ziyarete açılıyor. Birbirinden farklı hediyelik eşya Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde görücüye çıkacak. 100'den fazla standın yer alacağı etkinlikte, Gaziantep'in yöresel lezzetleri Manisalılarla buluşacak. Eşsiz lezzetiyle dünyaya ün salan Gaziantep mutfağı, baklavasından içli köftesine, katmerinden kuru dolmasına, fıstığından deli acısına kadar yöresel lezzetler ve el işlemesi ürünler sergilenecek.

Etkinlik kapsamında Fuar Merkezi'nde ücretsiz sirk gösterileri de yapılacak.

Yılbaşı, Hediyelik Eşya ve Gaziantep Tanıtım Günleri, 31 Aralık Pazar gününe kadar 11.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. - MANİSA

Gaziantep, Yılbaşı, Aralık, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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