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Yılbaşı hindileri el yakıyor

Yılbaşına sayılı günler kala Yozgat'ta hindiler pazara indi.

17.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:15Yılbaşı hindileri el yakıyor
Yılbaşına sayılı günler kala 'ta hindiler pazara indi. Yılbaşı öncesi hindiler 150-200 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.

Yozgat'ta yılbaşı geleneklerinin başında yer alan hindiler, satışa çıktı. 150 ila 200 lira arasında satışa sunulan hindiler alıcısını bekliyor. Yozgat'ın Fakıbeyli köyünde yetiştirdiği hindilerin satışını yaptığını ifade eden İhsan Yurdagül, hindilerin ağırlığının 13-15 kilo arasında değiştiğini ve buna göre fiyatlandırma yapıldığını söyledi. Pazara 10 adet hindi getirdiğini söyleyen Yurdagül, "Bilindiği gibi hindi her zaman satılan bir hayvan değil. Özellikle yılbaşı öncesi satılıyor. Bu nedenle hindi fiyatları biraz pahalı oluyor. Bu yıl hindiyi 150 ila 200 lira arasında satışa sunduk. Dileğimiz hindilerin hepsinin satılması" dedi.

150 ila 200 lira arasında satışa sunulan hindi fiyatlarını pahalı bulan vatandaşlardan Abdullah Demir ise "Bölgemizde hindi çokça yetiştiriliyor olmasına rağmen fiyatlar oldukça pahalı. Yılbaşı nedeniyle fiyatlar çok yüksek. Böyle devam ederse yılbaşında hindinin yerini tavuk alacak" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Yılbaşı, Yozgat, Güncel

Kaynak: İHA

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