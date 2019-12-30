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Yılbaşı hindileri pazarda yerini aldı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yılbaşına özel yetiştirilen hindiler, her yıl olduğu gibi bu yılda pazarda yerini aldı.

30.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:39 Yılbaşı hindileri pazarda yerini aldı
'ın ilçesinde yılbaşına özel yetiştirilen hindiler, her yıl olduğu gibi bu yılda pazarda yerini aldı.

Her yılbaşında bir gelenek haline gelen hindiler, Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Yerköy'de de genellikle kümes hayvanların satıldığı Mollahüsrev camii karşısında kurulan köylü pazarında satışa çıktı. Yılbaşında hindi kesmek isteyen vatandaşlar buraya gelerek hem hindileri yerinde gördü hem de fiyatlarını öğrenip pazarlık etti. Satışların normal olduğunu belirten yetiştiriciler, emek verdikleri için satışlarda iyi bir sonuç beklediklerini söylediler.

Yerköy'de her yılbaşı için hindi ve kış için arabaşılık kaz besleyen pazarcılar, yetiştirdiği hindilerin doğal beslendikleri için özellikle yılbaşında ilgi gördüğünü söyledi. Pazarcılar konuşmasında; "Her yıl hindi besliyoruz. Yılbaşına bir hafta kala hindileri pazara getirip satıyoruz. Hindileri büyüklüğü ve cinsiyetine göre 110 ile 120 lira arasında değişen fiyattan satıyoruz" dedi.

Yılbaşı için özel olarak yetiştirilerek satışa sunulan hindiler pazarda ilginç görüntüler oluştururken, Hindi etini seven vatandaşlar başta olmak üzere bu hayvanın çok sayıda müşterisi bulunuyor. Hindi çıkardığı seslerle ve görüntüsüyle de pazarda dikkatleri üzerinde topluyor. - YOZGAT

Yılbaşı, Yozgat, Yerköy, Güncel

Kaynak: İHA

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