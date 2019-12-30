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Yılbaşı hindileri pazarda yerini aldı

Batman'ın Sason ilçesinde köy ortamında organik olarak yetiştirilen hindiler, yılbaşı dolayısıyla pazara getirilerek satışa sunuldu.

30.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:01 Yılbaşı hindileri pazarda yerini aldı
'ın ilçesinde köy ortamında organik olarak yetiştirilen hindiler, yılbaşı dolayısıyla pazara getirilerek satışa sunuldu.

Her yılbaşında bir gelenek haline gelen hindi tüketimi bu yılda sürüyor. Sason ilçesinde köy ortamında doğal yöntemlerle besledikleri organik hindileri ilçe merkezine getirerek Merkez Cami yanında bulunan boş alanda yılbaşı dolayısıyla tanesini 150 ile 200 lira arasında satışa sunan besiciler, hindi satışından memnun olduklarını ifade etti. Yılbaşında hindi kesmek isteyen vatandaşlar ise buraya gelerek hem hindileri yerinde gördü hem de fiyatlarını öğrenip pazarlık etti. Satışların normal olduğunu belirten yetiştiriciler, emek verdikleri organik hindi satışlarından iyi bir sonuç beklediklerini söyledi. - BATMAN

Yılbaşı, Batman, Sason, Güncel

Kaynak: İHA

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