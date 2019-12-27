Haberler » Güncel » Yılbaşı hindisi nasıl pişirilir? Hindiyi yakmadan pişirmenin yolu - Haber

Yılbaşı hindisi nasıl pişirilir? Hindiyi yakmadan pişirmenin yolu

Yılbaşı denilince akla tabii ki sofraları süsleyen hindi geliyor.

27.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:46
denilince akla tabii ki sofraları süsleyen hindi geliyor. Peki hindi nasıl pişirilmeli, en lezzetli hindi nasıl yapılır? İşte hindi pişirmenin püf noktaları.
Yılbaşı denince aklı ilk gelen yemek hindi oluyor. İçi pilavla dolu nar gibi kızarmış bir hindiye ulaşmanın yolu ne? İşte sizin için uzmanına hindi pişirmenin püf noktalarını sorduk.
1. Pişirirken dağılmaması için hindiyi bağlamak geekiyor.
2. Butları ve kanatları bağlamazsak hindi dağlıır.
3. Butu ayak kemikleri kısmından çevirmek gerekiyor.
4. Hindi bağlandıktan sonra haşlanmak üzere soğuk suyun içine bırakılmalı.
5. Hindinin ağır kokusunu kırmak ve lezzet katmak için suya sebze atılmalı.
6. Hindi sebzeli su içinde 1,5 saat boyunca haşlandıktan sonra dinlendirilmeli.
7. Hindiye katılabilecek soslar arasında domates salçası, tuz, bal, portakal suyu sayılabilir.
8. Hindi soslandıktan sonra fırında 180 derecede kızarana kadar pişirilmeli. Bu süper 12 ila 15 dakika arasında sürer.
Yılbaşı hindisi nasıl pişirilir? Hindiyi yakmadan pişirmenin yolu

Yılbaşı, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:18   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Recep Tayyip Erdoğan olarak, şahsım adına ilk ön siparişi de buradan... - Haber
16:18   Erdoğan: "Milletimizin bu araca sahip olmak için sabırsızlıkla beklediğini biliyorum. - Haber
16:18   Ordu'da metruk bina yangını - Haber
16:18   Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi hakemleri hakkında suç duyurusu - Haber
16:13   Boğazı zincire dolanan köpeğin imdadına itfaiye yetişti - Haber
16:08   Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
13:34   Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
27.12.2019 16:19:09