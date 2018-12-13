Yılbaşı İçin Kiralık Çam

Edirne
'de süs bitkileri yetiştiriciliği ve fidan satışı yapan Hasan Akdüz, ağaç kesimlerinin önüne geçmek amacıyla yeni yıl dolayısıyla çam ağacı süslemek isteyenlere "çam kiralama" uygulamasını bu yıl da hayata geçirdi.
Çam ağaçlarının kiralama bedeli, ağaçların boyuna göre 25 ile 100 lira arasında değişiyor.
Doğasever işletmeci Akdüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 yıldan beri yılbaşı için uyguladığı "çam kiralama" uygulamasını sürdürdüklerini söyledi.
Hem satışların düşmesinden dolayı, hem de ağaçların gereksiz yere kesilmesini önlemek için bu uygulamayı hayata geçirdiklerini belirten Akdüz, "Yeni yılı karşılamak için hazırlıklarımız başladı ve çam ağaçlarını süsledik. Ekonomik nedenlerden dolayı çam ağacı almakta zorlanan müşterilerimiz için kiralık çam ağacı veriyoruz." dedi.
Doğadaki çam ağaçlarının kesilmesini önlemek için böyle bir uygulama yaptıklarını vurgulayan Akdüz, "İnsanlara kolaylık sağlamak için kiralama yöntemini uyguluyoruz. Aksi takdirde bazı vatandaşların yol kenarlarından, ormanlardan çam ağacı kestiklerini görüyoruz. Biz buna karşıyız. İmkanı olmayan gelsin, yardımcı oluruz. Lütfen çamları kesip zarar vermeyelim. Makul fiyatlarla isteyen satın alabilir, isteyen kiralar. Boyuna göre 25 liradan 100 liraya kadar değişen fiyatlarla kiralıyoruz." diye konuştu.
Edirne
13 Aralık 2018 Perşembe 15:17