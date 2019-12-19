Haberler » Güncel » 'Yılbaşı Köyü'nde ışıl ışıl eğlence - Haber

'Yılbaşı Köyü'nde ışıl ışıl eğlence

ANTALYA Belek'teki The Land of Legends'te kurulan 'Yılbaşı Köyü' birbirinden renkli etkinliklere sahne oluyor.

19.12.2019 15:21 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:21 'Yılbaşı Köyü'nde ışıl ışıl eğlence
ANTALYA 'teki The Land of Legends'te kurulan ' Köyü' birbirinden renkli etkinliklere sahne oluyor. Dev noel ağacının yer aldığı köyde, suni kar yağdırılıyor, lazer ve ışık gösterileri ile akrobasi şovlar yapılıyor.   

Rixos Oteller Grubu tarafından hayata geçirilen The Land of Legends, yılbaşı etkinliklerine hız verdi. Girişin ücretsiz olduğu merkezde kurulan 'Yılbaşı Köyü'nü gezenler, farklı markaların ürettiği sokak lezzetlerinin tadına bakıyor, hediyelik eşya alışverişi yapıyor. Çarşının ortasına konulan  20 metre uzunluğundaki noel ağıcında ise 6 binin üzerinde süs bulunuyor. Hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenler ağaca büyük ilgi gösteriyor. Yılbaşı günü de dahil her gün 16.30 ile 18.00 saatleri arasında devam edecek olan etkinlikleri, yerli ve yabancı turistler keyifle izliyor.

Yılbaşı eğlenceleri bunlarla da sınırlı değil. Lazer gösterisiyle farklı bir atmosfere bürünen Yılbaşı Köyü'nde, kar makineleri suni kar yağdırıyor. Suni kar altında en fazla eğlenenler ise çocuklar oluyor. Çocuklar suni kar parçalarını yakalamak için birbiriyle yarışıyor.

Müzik ve dans gösterilerinin sunulduğu köyde fıskiyeli havuzdaki ışık şov ise izleyenlere eşsiz bir ortam sunuyor.

The Land of Legends Genel Müdürü Çetin Pehlivan, "Yılbaşının ışıl ışıl olması için elimizden geleni yapıyoruz. Buraya gelen turistleri evinde hissettirmek, yılbaşı atmosferini yaşatmak için çalışıyoruz. Yılbaşı köyümüzün meydanında bulunan noel ağacımızın çevresindeki eğlence devam edecek" dedi.


- Antalya

Antalya, Yılbaşı, Belek, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:48   DHA YURT BÜLTENİ-20 - Haber
16:48   Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "2021 PISA'da çok daha iyi noktaya geleceğiz" - Haber
16:48   Edirne'de 206 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
16:44   Başkan Mehmet Oktay turizm zirvesine katıldı - Haber
16:44   Otobüs şoförlerine güvenli sürüş eğitimi - Haber
15:53   Trafik polisi, eşine ceza yazdı - Haber
15:52   'Tırıvırı' diye tabir edilen malzemelerle avlanan 8 kişiye yasal işlem yapıldı - Haber
15:22   Yangın söndürmeye giden ekipler, cesetle karşılaşınca şaşkınlığa uğradı - Haber
14:29   Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi - Haber
13:38   Cami inşaatından düşen 22 yaşındaki genç, beton zeminde feci şekilde hayatını kaybetti - Haber
19.12.2019 16:50:05