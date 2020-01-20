Yılbaşı Kurabiyesi Workshop'u" Dreammore Events ile Qrasstudio'da gerçekleştirildi

Qras Studio ev sahipliğinde yapılan "Yılbaşı Kurabiyesi Workshop'u" Dreammore Event ailesinden Neşe ve Elif Hanımlar'ın yönetiminde 24 Aralık Pazar günü gerçekleştirildi. 2019'a veda edilen ve 2020'ye merhaba denilen özel etkinlikte "yılbaşı" temalı leziz kurabiyeler tercih edilirken Elif Başer, Özden, Ermiş Karaca, Hicran Kaya, Sumeyra Teymur ve Ahsen Zeynep Demir gibi isimler Workshop'a katıldı.

TATLI BİR VEDA VE YENİ BİR MERHABA: "YILBAŞI KURABİYESİ WORKSHOP'U"

2019'u tatlı bir şekilde uğurlayan ve geçirilen yılın güzel anlarına vurgu yapan "Yılbaşı Kurabiyesi Workshop'u" geniş bir katılımla yapıldı. Qras Studio ev sahipliğinde yapılan Workshop'u, Dreammore Event ailesinden Neşe ve Elif Hanımlar üstlendi ve yönetti.

MERHABA 2020!

Elif Başer, Özden, Ermiş Karaca, Hicran Kaya, Sumeyra Teymur ve Ahsen Zeynep Demir gibi isimlerin katılımı ile gerçekleştirilen "Yılbaşı Kurabiyesi Workshop'u" eğlenceli ve leziz anlar yaşattı. Neşe ve Elif Hanımlar'ın yönetimi ile davetliler nefis yılbaşı kurabiyelerini tadarken, 2019'u geride bırakıp 2020'ye "merhaba" dediler.

YENİ YIL, YILBAŞI TEMALI NEFİS KURABİYELERLE KARŞILANDI!

2020'ye Dreammore Event ile "merhaba" diyen katılımcılar, "yılbaşı" tasarımlı leziz kurabiyelerle yeni yılı karşıladı. Eğlenceli anların yaşandığı Workshop'ta keyifli anlar yaşanırken katılımcılar, unutulmaz bir yılbaşı deneyimi yaşadılar.