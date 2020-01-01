Haberler » 3. Sayfa » Ankara'da 4 kişinin yaşamına sebep olan yangında, evdekilerin yıl başını kutladığı öğrenildi - Haberler

Ankara'da 4 kişinin yaşamına sebep olan yangında, evdekilerin yıl başını kutladığı öğrenildi

Yeni yılın ilk saatlerinde Başkent'te meydana gelen ve 4 kişinin yaşamına sebep olan yangının ayrıntıları gün yüzüne çıkıyor. Edinilen bilgilere göre bir grup genç, yangının çıktığı evde yıl başını kutlamak için toplandı. Elektrikli sobadan çıktığı tahmin edilen yangın, kazazedelerin ailelerini kahretti.

01.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:33

Ankara'nın Altındağ'da 4 katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi. Yangında ölen Semih Akbaş'ın 7 arkadaşı ile birlikte dedesi Hüseyin Akbaş'a ait evde bir araya geldiği, gençlerin burada yılbaşını kutladığı ortaya çıktı.

Mahallesi, 439. sokakta, 4 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen ekipler tarafından giriş katındaki yangın sonucu dairede bulunanlardan 4 kişinin öldüğü belirlendi.

YARALILAR TAHLİYE EDİLDİ

Apartmanda büyük paniğe neden olan yangına müdahale eden ekipler, diğer katlardaki vatandaşları ise itfaiye merdivenleriyle tahliye etti. Yangında dumandan etkilenen çok sayıda kişi hastanelerde tedavi altına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma ve ölenlerin kimliklerini belirleme çalışması sürüyor.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

4 kişinin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ardından eve giren olay yerine inceleme ekipleri çalışma başlattı. Acı haberi alıp gelen ölenlerin yakınları ise gözyaşı döktü.

GENÇLER YILBAŞINI KUTLAMIŞ

Yangında ölen Semih Akbaş'ın 7 arkadaşı ile birlikte dedesi Hüseyin Akbaş'a ait evde bir araya geldiği, gençlerin burada yılbaşını kutladığı ortaya çıktı. Elektrikli sobadan çıktığı tahmin edilen yangının ilk anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

VALİLİK: 4 ÖLÜ, 8 YARALI

Ankara Valiliği, 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili açıklama yaptı. Yanginda 8 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, "Karapürçek Mahallesi'nde Çarşamba günü saat 05.45 sularında 4 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir" denildi.

Son dakika: AnkaraSon dakika: Ankara'da apartman yangını: 4 kişi yaşamını yitirdi

Ankara'da 4 kişinin yaşamına sebep olan yangında, evdekilerin yıl başını kutladığı öğrenildi

Hüseyin Akbaş, Karapürçek, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (8)
HERŞEYİMİZ BOZUK: Hayırda birleşiniz şerde birleşmeyiniz.
Yayından Kaldır
46 10
Cevap yaz
.: Sus bi be allahın cezası
Yayından Kaldır
2 41
REF: şer senin içinde.
Yayından Kaldır
3 38
KUZEYİN UŞAĞI: ALLAH vefat eden kardeşlerimize rahmet eylesin, yakınlarına sabır versin, yaralılara acil şifalar nasip eylesin İNŞALLAH. . . . . .
Yayından Kaldır
15 5
Cevap yaz
DOĞRUCU: kafirler gibi Noel kutlarken geber sonra ALLAH rahmet eylesin oh ne güzel ALLAH C. C ancak iman edip salih amel işleyen müminlere rahmet eder kardeşim açın kuranı kerimi biraz okuyup bilgi sahibi olun
Yayından Kaldır
17 8
SPORSEVER: Bir hiç yüzünden olmusler çok yazık yilbasiymimis
Yayından Kaldır
25 5
Cevap yaz
YAZIKLAR OLSUN SANA.
Yayından Kaldır
0 19
FATİH41: ALLAH RAHMET EYLESIN AILELERINE SABIRLAR VERSIN İNŞAALLA
Yayından Kaldır
14 3
Cevap yaz
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:10   İHH'dan 11 bin Yemenliye yardım - Haberler
11:58   Yıllardır hayalini kurduğu boy uzunluğuna ulaşmayı umut ediyor - Haberler
11:54   158 kişiye çeşitli suçlardan işlem yapıldı - Haberler
11:50   Mersin'de jandarma ekipleri sabaha kadar görev yaptı - Haberler
11:47   İçişleri Bakanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele için 2020 yılının ilk gününde İçişleri Bakanı... - Haberler
11:32   Kuzey Kore, nükleer ve uzun menzilli füze denemelerine devam edecek - Haberler
11:22   Ankara'da 4 kişinin yaşamına sebep olan yangında, evdekilerin yıl başını kutladığı öğrenildi - Haberler
11:08   Hastasının bekaretini bozan doktorun 1 yıla kadar hapsi isteniyor - Haberler
11:00   Toplu tecavüze uğradığını söyleyen İngiliz kadını yalancılıkla suçlayan Güney Kıbrıs mahkemesi protesto ediliyor - Haberler
10:52   Picasso'nun 157 milyon TL değer biçilen tablosu bir genç tarafından kasten yırtıldı - Haberler
1.01.2020 12:21:53