Ankara'da 4 kişinin yaşamına sebep olan yangında, evdekilerin yıl başını kutladığı öğrenildi

Ankara'nın Altındağ'da 4 katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi. Yangında ölen Semih Akbaş'ın 7 arkadaşı ile birlikte dedesi Hüseyin Akbaş'a ait evde bir araya geldiği, gençlerin burada yılbaşını kutladığı ortaya çıktı.

Karapürçek Mahallesi, 439. sokakta, 4 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen ekipler tarafından giriş katındaki yangın sonucu dairede bulunanlardan 4 kişinin öldüğü belirlendi.

YARALILAR TAHLİYE EDİLDİ

Apartmanda büyük paniğe neden olan yangına müdahale eden ekipler, diğer katlardaki vatandaşları ise itfaiye merdivenleriyle tahliye etti. Yangında dumandan etkilenen çok sayıda kişi hastanelerde tedavi altına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma ve ölenlerin kimliklerini belirleme çalışması sürüyor.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

4 kişinin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ardından eve giren olay yerine inceleme ekipleri çalışma başlattı. Acı haberi alıp gelen ölenlerin yakınları ise gözyaşı döktü.

GENÇLER YILBAŞINI KUTLAMIŞ

Yangında ölen Semih Akbaş'ın 7 arkadaşı ile birlikte dedesi Hüseyin Akbaş'a ait evde bir araya geldiği, gençlerin burada yılbaşını kutladığı ortaya çıktı. Elektrikli sobadan çıktığı tahmin edilen yangının ilk anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

VALİLİK: 4 ÖLÜ, 8 YARALI

Ankara Valiliği, 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili açıklama yaptı. Yanginda 8 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, "Karapürçek Mahallesi'nde Çarşamba günü saat 05.45 sularında 4 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir" denildi.