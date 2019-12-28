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Yılbaşı öncesi 23 iş yerine operasyon

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM şubesince yılbaşı öncesi kaçak içkiye yönelik 23 iş yerine operasyon düzenlendi.

28.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:34 Yılbaşı öncesi 23 iş yerine operasyon
İl Emniyet Müdürlüğü KOM şubesince yılbaşı öncesi kaçak içkiye yönelik 23 iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda yaklaşık yarım ton kaçak içki ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Tekirdağ Kom şube Müdürlüğü koordinesinde, yeni yıl öncesi kaçak içki ve alkol ürünleri getirip pazarlamaya çalışan şahıs ve organizasyonlara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda Gümrük kaçağı içki kaçakçılığı ile el yapımı içki imalatı ve satışını önlemek amacıyla Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde toplam 23 iş yerine yönelik uygulamada 5 iş yerinde görevliler tarafından yapılan aramada; 236,5 litre satışa hazır vaziyette el yapımı şarap, 110 şişe 1,5 litrelik (Toplamda 165 litre) mükerrer bandrollü şarap, 9 adet kapüşon, 232 şişe farklı marka ve ebatlarda gümrük kaçağı içki, 98 litre el yapımı rakı, 80 paket farklı markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. - TEKİRDAĞ

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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