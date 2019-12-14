Yılbaşı öncesi 250 ton sahte içki ele geçirildi

Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli sekiz ilde eşzamanlı sahte içki operasyonu yapıldı. Operasyonda 80 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 250 tonun üzerinde sahte içki ele geçirildi.

Piyasa fiyatı 14 milyon liradan fazla olan içkilerin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilenmek üzere taşınması için üç TIR gerekti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 12 Aralık'ta düzenlediği operasyonda 113 kişi için gözaltı kararı verildi.

Soruşturma, kolluk kuvvetlerinin bu yıl gece kulüpleri, restoranlar, barlar, ve tekel büfelerinin de dahil olduğu 602 mekanı denetlemesinin ardından başlatıldı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimler, ihbarlar, teknik ve fiziki takipler sonucunda sahte içki üretimi yapanların büyük bir sahte içki şebekesinin üyeleri olduğunu belirledi.

Şebekenin üyelerinin metil ve ya etil alkol, şişe, bandrol, etiket ve kapak tedarikçilerinden oluşan 4 gruptan oluştuğu ortaya çıktı.

Soruşturmayı derinleştiren polis, sahte içki üreticilerinin içkiyi ucuza mal etmek için metil alkolü su tanklarında kaynatıp damıtarak elde ettiklerini ve matbaalarda yaptırdıkları sahte bandrolleri ya da orijinal olan fakat çeşitli üretim lisansı olan kişilerden toplu olarak ucuza satın alarak orijinal bandrolleri kullandıklarını belirledi.

Şüphelilerin, yabancı menşeili bandroller ve içki şişesi etiketlerini bastırıp kullanarak içkilerin bir kısmını gümrüklerdeki vergisiz mağazalardan alınmış gibi gösterip çeşitli illere gönderdikleri de tespit edildi.

Gümrükten gelmiş gibi gösterdikleri içki şişelerin üzerine gerçekçi dursun diye THY etiketi yapıştırdıkları da öğrenildi.

Teknik ve fiziki takibini tamamlayan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri belirledikleri 147 adrese 12 Aralık günü erken saatlerde operasyon başlattı. Operasyona polis helikopteri ve Özel Harekat polisleri de destek verdi. İstanbul merkezli olarak Adana, Aksaray, Hatay, İzmir, Kırklareli, Şanlıurfa, Niğde ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Şüphelilerden 4'ünün yabancı uyruklu olduğu belirlenirken ara operasyonlarda yakalanarak sınır dışı edildikleri, 5 şüphelinin ise yine ara operasyonlarda yakalandığı ve alkol kaçakçılığı suçundan tutuklu olduğu öğrenildi.

Operasyon sonucu ele geçirilenlerin listesi şöyle:

Ele geçirilen 256 ton metil alkolden yaklaşık 1 buçuk milyon şişe sahte içki üretileceği de tespit edildi.