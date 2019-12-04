Haberler » Güncel » Yılbaşı öncesi 3 bin 281 litre kaçak içki ele geçirildi - Haber

Yılbaşı öncesi 3 bin 281 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırklareli İ Jandarma Komutanlığı ekipleri yılbaşına sayılı günler kala Vize İlçesinde, 3 kişinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 3 bin 281 litre kaçak alkollü içki ele geçirdi.

04.12.2019 12:45 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:45Yılbaşı öncesi 3 bin 281 litre kaçak içki ele geçirildi
İ Komutanlığı ekipleri yılbaşına sayılı günler kala İlçesinde, 3 kişinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 3 bin 281 litre kaçak alkollü içki ele geçirdi.
Kırklareli İ Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde Kırklareli'nin Vize İlçesinde 3 kişinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 3 bin 281 litre kaçak alkollü içki, adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 81 adet kullanıma uygun TAPDK bandrollü kapüşon ele geçirildi. Şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken suç unsuru malzemelere el konuldu.
Kırklareli İ Jandarma Komutanlığı kaçakçılıkla mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.
(Halil Dağ/İHA)

Kırklareli, Jandarma, Vize, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:04 "Sarallar" suç örgütüne operasyon - Haber
13:03 Kürşat Yılmaz'a 11 yıl hapis! İbrahim Tatlıses ve Alişan'la ilgili de karar çıktı - Haber
13:00 Gürkan'dan Kadın Hakları Günü mesajı - Haber
12:59 Kırıkkale'ye mevsimin ilk karı düştü - Haber
12:59 Meslek lisesi öğrencileri belediyeye bank ve çöp konteyneri üretecek - Haber
12:22 Nükleer müzakerede ABD'ye verilen süre dolarken Kuzey Kore lideri at üstünde Kutsal Dağa çıktı - Haber
12:14 Son dakika: Şule Çet'in öldürülmesi davasında Çağatay Aksu'ya cinayetten müebbet hapis cezası verildi - Haber
12:01 Son seçim anketinden çıkan sonuç, iki liderin yüzünü güldürecek - Haber
12:00 Son dakika: Ordu'da balerin Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı - Haber
11:14 Son dakika: Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu minibüsü alev alev yandı - Haber
12:01 Son seçim anketinden çıkan sonuç, iki liderin yüzünü güldürecek
10:23 Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
09:43 Emekli ve memurun alacağı maaş zammı netleşmeye başladı
09:00 Araba dolandırıcılarının taktiği pes dedirtti: Birini Ankara'ya diğerini Manisa'ya attılar
4.12.2019 13:05:49