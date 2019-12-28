Haberler » Güncel » Yılbaşı öncesi 425 milyon liralık tarımsal destek - Haber

Yılbaşı öncesi 425 milyon liralık tarımsal destek

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yılbaşı öncesi üreticilere 425 milyon liralık destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

28.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:56 Yılbaşı öncesi 425 milyon liralık tarımsal destek

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yılbaşı öncesi üreticilere 425 milyon liralık destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, ?yapılacak bazı tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Pakdemirli, "Hayvan hastalıkları tazminatı için 40 milyon, biyolojik mücadele için 12 milyon, sertifikalı tohum kullanımı için 100,1 milyon, sertifikalı fidan için 13 milyon, hububat-baklagil için 148,5 milyon, kırsal kalkınma için 34 milyon, çevre amaçlı tarım arazilerini koruma programı için 64,7 milyon, çiftlik muhasebe veri ağı için 3,5 milyon, patates siğili hastalığı için 8,6 milyon, bitki karantinası için 1 milyon olmak üzere toplam 425,4 milyon lira ödeme yapacağız" dedi. 

Pakdemirli, ödemelerin 30 Aralık tarihine kadar çiftçi ve yetiştiricilerin Ziraat Bankası hesaplarına geçmiş olacağını ifade ederek, tüm üreticilere hayırlı olmasını diledi.

 

ANKARA,



Bekir Pakdemirli, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:51   Evlat nöbetindeki baba: Oğlum 3 kişi teslim oldu, çabuk gel, durma - Haber
11:50   Sigarayı bırakan polislere Cumhuriyet altını - Haber
11:50   Haskova müftülüğü, türk kültür ve müzik şöleni düzenledi - Haber
11:50   Kktc yeni yıla yıldızlarla giriş yapacak - Haber
11:46   CHP Hekimhan'da Mutlu dönemi - Haber
10:03   Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ne konuştu: Sigara haramdır - Haber
08:47   Kar İstanbul'a bugün düşüyor! Meteoroloji saat verdi - Haber
23:50   Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! - Haber
23:47   Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu - Haber
23:30   Kars'ta beklenen kar yağdı, vatandaşlar halay çekti - Haber
28.12.2019 11:58:31