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Yılbaşı öncesi alkollü içki denetimleri arttı

Yılbaşı kutlamalarının yaklaşması nedeniyle alkollü içki satış ve tüketiminin artabileceği tahmin edilen büfe, tekel bayii, otel, içkili lokanta, birahane gibi satış ve toplu tüketim yerlerinde denetimler artırıldı.

30.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:57 Yılbaşı öncesi alkollü içki denetimleri arttı

Alkollü içki sunumu yapılan işletmelerin başta genel ve özel hijyen kurallarına uygunlukları olmak üzere, tüm gıda işletmeleri mevzuata uygunlukları yönünden denetlendi ve anında sonuç veren barkod okuma cihazıyla alkollü içeceklerin bandrol kontrolleri yapıldı.

Emniyet güçleri ve maliye ekipleri ile ortaklaşa yapılan denetimlerde yoğun olarak ve ilçeleri olmak üzere, ilçe müdürlüklerinin de katılımıyla; gece içkili lokanta, birahane gibi eğlence ve toplu tüketim yerleri, gündüz ise satış yerleri olmak üzere 559 işyeri denetlendi. Denetimlerde 298 adet numune alındı ve uygunsuzluk tespit edilen 21 işyerine yasal işlem uygulandı.

Vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir yıl geçirebilmeleri için gıda güvenliği noktasında tüm işletmelerde yıl boyu denetimler artırılarak devam etmektedir.

Denetimlerin sağlıklı ve etkili bir şekilde devam etmesi için tüketicilerin herhangi bir olumsuzluk gördüklerinde Alo 174 Gıda Hattına bildirmeleri gerekmektedir.


Bornova, Konak, Güncel

Kaynak: Bültenler

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