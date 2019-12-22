Haberler » 3. Sayfa » Yılbaşı öncesi bin litre kaçak içki ele geçirildi - Haberler

Yılbaşı öncesi bin litre kaçak içki ele geçirildi

Adana polisi, yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki denetimlerini artırdı.

22.12.2019 10:07 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:13 Yılbaşı öncesi bin litre kaçak içki ele geçirildi
polisi, yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki denetimlerini artırdı. Bu kapsamda yapılan çalışmada bin litre kaçak içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amiriliği ekipleri, Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'nde bir adreste kaçak içki imal edildiği ve yılbaşı öncesi piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Adrese operasyon yapan polis, evin bir bölümünün imalathaneye çevrilerek içki üretildiğini saptadı. Yapılan aramalarda bin litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi Z.K. gözaltına alındı. Zanlı, sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polis, içkileri olay yerinde imha etti. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

10:16   Gülmeyi Özleyenler İçin Twitter'dan Haftanın En Komik 13 Tweeti - Haberler
10:10   Marmaris'te gün doğumu güzelliği objektiflere yansıdı - Haberler
10:10   Abe ve Trump'tan Kuzey Kore kararı - Haberler
10:07   Yılbaşı öncesi bin litre kaçak içki ele geçirildi - Haberler
10:06   El Kaide zanlıları adliyeye sevk edildi - Haberler
09:00   Libya'da General Hafter'e bağlı güçler, mürettebatında Türklerin olduğu Greneda gemisine el koydu - Haberler
08:44   Doğum günü partisinde uyuşturucu madde kullanan genç öldü - Haberler
08:04   ABD donanması TikTok uygulamasını yasakladı - Haberler
07:29   Aksaray'da otomobil tırın altına girdi, 3 kişi hayatını kaybetti - Haberler
22.12.2019 10:25:45