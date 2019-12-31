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Yılbaşı öncesi çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenledikleri operasyonla çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

31.12.2019 15:03 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:06 Yılbaşı öncesi çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı
Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenledikleri operasyonla çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yılbaşı öncesi çeşitli suçlardan aranan, 14 köyde ikamet eden toplam 20 şahısı düzenledikleri operasyonla yakaladı. Amasya İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 20 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AMASYA

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Kaynak: İHA

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