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Yılbaşı öncesi cinsel içerikli ürün operasyonu

Çorum polisi düzenlediği operasyonla yasa dışı yollardan Türkiye'ye getirilen ve yılbaşından önce piyasaya sürülmeye çalışılan 5 bin 72 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

10.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:55Yılbaşı öncesi cinsel içerikli ürün operasyonu
polisi düzenlediği operasyonla yasa dışı yollardan 'ye getirilen ve yılbaşından önce piyasaya sürülmeye çalışılan 5 bin 72 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri V.P. isimli şahsın, yasa dışı yollardan ülkeye sokulan ve içeriğinde yasaklanmış etken maddeler bulunan cinsel içerikli hapları Çorum'a getirerek yaklaşan yılbaşı kutlamaları dolayısıyla irtibatlı olduğu şahıslara satacağı yönünde bilgiye ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan KOM Şube Müdürlüğü ekipleri takipleri şahısı Yazıçarşı Kavşağı'nda kullandığı araçla birlikte durdu. Polis ekiplerinin araçta yaptığı aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çeşitli marka ve ebatlarda toplam 5 bin 72 adet cinsel içerikli ürün ele geçirilirken şüpheli V.P. hakkında adli işlem yapıldı. - ÇORUM

Türkiye, Çorum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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