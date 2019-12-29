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Yılbaşı öncesi içki denetimleri artırıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yılbaşına sayılı günler kala sahte ve kaçak alkollü içkilerin piyasaya sürülme riskine karşı alkollü içki satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimlere hız verdiklerini söyledi.

29.12.2019 09:59 | Son Güncelleme: 29.12.2019 10:03 Yılbaşı öncesi içki denetimleri artırıldı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yılbaşına sayılı günler kala sahte ve kaçak alkollü içkilerin piyasaya sürülme riskine karşı alkollü içki satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimlere hız verdiklerini söyledi.

kutlamalarının yaklaşması nedeniyle alkollü içkilerin piyasaya arzı ve tüketimi artıyor. Bakan Pakdemirli, tüketicilerin güvenliği ve haksız rekabetin önlenmesi için alkollü içki satış yeri ve tüketim yerlerinde denetimlerin sıklaştırılması için 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü talimatlandırdıklarını dile getirdi. ayı içerisinde üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinden analiz yapılmak üzere toplam 281 alkollü içki numunesi aldıklarını kaydeden Pakdemirli, denetimlerde karşılaşılan olumsuzluklara karşı 5996 sayılı Kanun kapsamında savcılığa suç duyurusu, idari para cezası ve diğer idari yaptırımları uyguladıklarını bildirdi.

1 milyon 195 bin 809 gıda denetimi gerçekleştirildi

Bakan Pakdemirli, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için 7 gün 24 saat esasına göre sahadaki denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, 2019 yılında (26 Aralık tarihi itibarıyla) toplam 1 milyon 195 bin 809 adet gıda denetimi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Alo Gıda hattına 660 bin başvuru yapıldı

Vatandaşların gıdayla ilgili şüpheli gördükleri durumlarda Alo 174 Gıda hattını arayarak ihbar ve şikayette bulunabileceğini söyleyen Pakdemirli, bu kapsamda yapılan 660 bin başvurunun 659 biniyle ilgili işlemlerin sonuçlandırıldığını ve 51 binden fazla cezai işlem uyguladıklarını sözlerine ekledi. - ANKARA

Bekir Pakdemirli, Yılbaşı, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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