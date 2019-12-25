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Yılbaşı öncesi iş yerleri mercek altında

Yeni yıla sayılı günler kala Mamak Belediyesi zabıta ekipleri tarafından iş yerleri mercek altına alındı.

25.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:59 Yılbaşı öncesi iş yerleri mercek altında
Yeni yıla sayılı günler kala Belediyesi zabıta ekipleri tarafından iş yerleri mercek altına alındı.

Vatandaşların hijyenik ve sağlık koşullarına uygun tüketim yapabilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdüren zabıta ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle gıdaların tazelikleri, ambalajları, imal ve son kullanma tarihlerini gözden geçiren Mamak zabıtası, işletmecilere uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verirken, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi konusunda da çalışanları uyardı.

Denetimlerin asıl amacın Mamaklıların sağlığını korumak olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Yapılan rutin denetimleri özel günlerde daha da arttırıyoruz. Vatandaşımızın da bu konuya aynı duyarlı olmasını istiyoruz. Özellikle gıda maddeleri üzerinde bulunan son kullanma tarihini kontrol etmelerini ve olumsuz gördükleri durumları bildirmelerini istiyoruz" dedi. - ANKARA

Mamak Belediyesi, Zabıta, Mamak, Güncel

Kaynak: İHA

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