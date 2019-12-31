Yılbaşı öncesi İstanbul'da sahte içki operasyonu

İstanbul'da yılbaşı öncesinde sahte içki üretimi yapanlara polis tarafından operasyon düzenlendi. Üsküdar ve Bayrampaşa'da farklı adreslere yapılan operasyonlarda sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda kimyasal madde ile araç gereç ele geçirildi. Operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.



İstanbul'da polis ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Üsküdar'da 30 Aralık Pazartesi günü Çengelköy Mahallesi Havuzbaşı Caddesindeki bir adrese operasyon düzenleyen polis, sahte içki üreten Sakine Ç.(34)'yi aracından inip eve gideceği sırada yakaladı. Evde ve şahsın aracında yapılan aramalarda, 13 litre etil alkol, 1 adet alkol karıştırmak için kullanılan damacana, farklı ebatlarda 327 adet boş şişe, 5 adet şişe kapağı, 353 adet plastik kılıf, 615 adet farklı ebatlarda bandrol, 604 adet alkol şişe kapağı, 200 mililitre anason, 20 ml gliserin maddesi, 1 adet 70cc'lik alkol, alkol yapımında kullanılan 1 adet huni, 1 adet maşrapa, 2 adet kova, 1 adet leğen ele geçirildi.



Yine aynı tarihte Bayrampaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesindeki bir adreste sahte alkol imalatı yapıldığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi. Adreste bulunan Esaf D. adlı şahsın üzerinden 11.87 gram eroin, 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Adreste yapılan aramalarda, farklı ebatlarda 59 adet viski, farklı ebatlarda 19 adet rakı, 2 adet votka, 2 adet 100cc'lik alkol, 31 adet rulo halinde etiket, 1001 adet sahte bandrol, 3 adet damıtma işleminde kullanılan sıvı tankı, çok sayıda mavi ve kırmızı renkte alkol şişe kapağı, 1 adet fön makinesi, 2 adet alkol metre, 1 adet çırpma makinesi, 336 adet farklı ebatlarda boş alkol şişesi ele geçirildi, adreste bulunan Esaf D. (26) ve Serkan H. (39) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şahıslar hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA