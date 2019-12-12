Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ertan KILIÇ- Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA

Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde eşzamanlı sahte içki operasyonu yapıldı, 107 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunan operasyonda, 200 tonun üzerinde sahte içki ele geçirildi.

Polis helikopteri ve özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda önceden belirlenen 147 adrese operasyonlar yapılıyor. Operasyon kapsamında tonlarca alkol, binlerce şişe sahte içki, etiket ve şişe ele geçirildi. Operasyonda şimdiye kadar 200 tonun üzerinde sahte alkol ele geçirildiği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Polislerin operasyona gidişi

-Polisin aldığı önlemler

-Özel harekat polislerinin adrese girişi

-Ele geçirilen sahte alkollerden görüntü

-Genel ve detaylar