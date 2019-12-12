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YILBAŞI ÖNCESİ İSTANBUL MERKEZLİ 8 İLDE BÜYÜK SAHTE İÇKİ OPERASYONU(1)

Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHAYılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde eşzamanlı sahte içki operasyonu yapıldı, 107 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunan operasyonda, 200 tonun üzerinde sahte içki ele geçirildi.

12.12.2019 05:57 | Son Güncelleme: 12.12.2019 05:57YILBAŞI ÖNCESİ İSTANBUL MERKEZLİ 8 İLDE BÜYÜK SAHTE İÇKİ OPERASYONU(1)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ertan KILIÇ- Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA

öncesi merkezli 8 ilde eşzamanlı sahte içki operasyonu yapıldı, 107 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunan operasyonda, 200 tonun üzerinde sahte içki ele geçirildi.

Polis helikopteri ve özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda önceden belirlenen 147 adrese operasyonlar yapılıyor. Operasyon kapsamında tonlarca alkol, binlerce şişe sahte içki, etiket ve şişe ele geçirildi. Operasyonda şimdiye kadar 200 tonun üzerinde sahte alkol ele geçirildiği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Polislerin operasyona gidişi

-Polisin aldığı önlemler

-Özel harekat polislerinin adrese girişi

-Ele geçirilen sahte alkollerden görüntü

-Genel ve detaylar



İstanbul, Yılbaşı, Güncel

Kaynak: DHA

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