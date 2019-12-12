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Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde büyük sahte içki operasyonu(1)

YILBAŞI öncesi İstanbul merkezli 8 ilde eşzamanlı sahte içki operasyonu yapıldı, 107 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunan operasyonda, 200 tonun üzerinde sahte içki ele geçirildi.

12.12.2019 06:28 | Son Güncelleme: 12.12.2019 06:28Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde büyük sahte içki operasyonu(1)
YILBAŞI öncesi merkezli 8 ilde eşzamanlı sahte içki operasyonu yapıldı, 107 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunan operasyonda, 200 tonun üzerinde sahte içki ele geçirildi.

Polis helikopteri ve özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda önceden belirlenen 147 adrese operasyonlar yapılıyor. Operadyon kapsamında tonlarca alkol, binlerce şişe sahte içki, etiket ve şişe ele geçirildi. Operasyonda şimdiye kadar 200 tonun üzerinde sahte alkol ele geçirildiği öğrenildi.


- İstanbul

İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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