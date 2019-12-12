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Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde büyük sahte içki operasyonu(

YILBAŞI öncesi İstanbul merkezli 8 ilde eşzamanlı sahte içki operasyonu yapıldı, 107 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunan operasyonda, 200 tonun üzerinde sahte içki ele geçirildi.

12.12.2019 07:29 | Son Güncelleme: 12.12.2019 07:29Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde büyük sahte içki operasyonu(
YILBAŞI öncesi merkezli 8 ilde eşzamanlı sahte içki operasyonu yapıldı, 107 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunan operasyonda, 200 tonun üzerinde sahte içki ele geçirildi.

SAHTE İÇKİ ÇETESİNE BÜYÜK DARBE

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşında piyasaya sahte içki sürmeye hazırlanan bir çeteye yönelik İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi.

ŞÜPHELİLER AYLARCA TAKİP EDİLDİ

İnsan hayatını hiçe sayanı şebekeyi tespit eden polisler aylarca teknik ve fiziki takip yaptı. Yapılan çalışmalarda içki imalathanesi ve sahte içkileri piyasaya sürmeye hazırlanan şebeke üyelerinin kaldıkları 142 adrese, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte operasyon yapıldı.

107 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan baskınlarda haklarında yakalama kararı bulunan 107 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerden biri Gaziosmanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 311 sokakta bulunan 5 katlı binanın çatı katı oldu. İki kişinin gözaltına alındığı dairede yapılan aramalarda, piyasaya sürülmeye hazır çok sayıda sahte içki, sahte içkilerin doldurulması için hazırlanan boş içki şişeleri ele geçirildi.


- İstanbul

İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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