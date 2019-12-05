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Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonları arttı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yaklaşan yılbaşı öncesi alınan tedbirler kapsamında iki ayrı operasyon düzenlendi.

05.12.2019 18:26 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:30Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonları arttı
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yaklaşan yılbaşı öncesi alınan tedbirler kapsamında iki ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da kaçak ve sahte alkol satışının artacağı değerlendirilerek İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, bir adres ve bir araca yönelik olmak üzere yapılan iki ayrı operasyon kapsamında; 8 adet 70 CL'lik bandrolsüz rakı, 29 şişe üzerinde bomonti ibaresi bulunan sahte bira, 1 adet şişe kapağı takma aparatı, 1 adet ölçekli bira yapımında kullanılan kova, 1 adet sahte bira yapımında kullanılan set halinde bira kiti, 991 adet bira şişesi kapağı ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanan iki şüpheli şahıs hakkında kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele Şube Müdürlüğünce adli işlem başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Emniyet Müdürlüğü, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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