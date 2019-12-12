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Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü yılbaşı öncesi sahte içki operasyonlarını yoğunlaştırdı.

12.12.2019 18:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:39Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
Emniyet Müdürlüğü yılbaşı öncesi sahte içki operasyonlarını yoğunlaştırdı. Düzenlenen baskında çok sayıda sahte içki, tütün ve gıda malzemesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri yılbaşı öncesinde sahte içki üreten şebekelere yönelik çalışmalarını artırdı. Balıkesir KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Bandırma ve Burhaniye'de belirlediği 3 adrese operasyon düzenledi. Baskında 16 şişe 750 mililitrelik şarap, 175 şişe 1.5 litrelik şarap, 45 adet şarap şişe kapşonu, 740 adet dolu makaron, 38 paket (9.5 kg) çay, 24 paket (4.5 kg) kahve, 122 kutu gıda ürünü (18 kg konserve), 28 şişe gıda ürünü (20 kg zeytinyağı), 15 kg nargile kömürü, 6 poşet Molehiya bitkisi, 1340 adet dolu makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Polis yılbaşı öncesinde yoğunlaşan sahte içkilerle ilgili uyarılarda bulundu. İçki alacak olanların Tütün Alkol Piyasası Denetleme Kurulu (TAPDK) tarafından hazırlanan bir mobil uygulama ile sahte ürünleri ayırt edebileceği belirtildi. İndirilen programla şişelerdeki barkot okutulunca sahte ürünlerle ilgili "Şüpheli ürün bilgisi" gözüküyor. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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