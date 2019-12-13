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Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki bir evde, yılbaşında eğlence mekanlarına satılmak için piyasa sunulmaya hazırlanan 90 litre sahte içki, etil alkol ve içki üretiminde kullanılan aromalar ele geçirildi.

13.12.2019 12:24 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:24Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

İZMİR'in ilçesindeki bir evde, yılbaşında eğlence mekanlarına satılmak için piyasa sunulmaya hazırlanan 90 litre sahte içki, etil alkol ve içki üretiminde kullanılan aromalar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Cennetoğlu Mahallesi'nde bulunan bir evde sahte içki üretildiğini tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adrese yapılan baskında, yılbaşında eğlence mekanlarına satılmak üzere piyasaya sunulmaya hazırlandığı anlaşılan 90 litre sahte rakı, 90 litre etil alkol ve içki üretiminde kullanılan aromalar ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan A.T., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.



Karabağlar, Güncel

Kaynak: DHA

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