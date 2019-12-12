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Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

Kırıkkale'de yılbaşı öncesi KOM'a bağlı polis ekiplerince 5 adrese yapılan 'alkol' kod adlı sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alınırken 138 bin 600 adet makaron, 32 alkol şişesi, 9,5 litre alkol, tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

12.12.2019 18:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:39Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: 4 gözaltı
'de yılbaşı öncesi KOM'a bağlı polis ekiplerince 5 adrese yapılan 'alkol' kod adlı sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alınırken 138 bin 600 adet makaron, 32 alkol şişesi, 9,5 litre alkol, tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde önceden belirledikleri sahte içki üretimi yapılan imalathanelere baskın düzenledi. Fiziki ve teknik takip sonucu belirlenen ve sahte içkileri piyasaya sürmeye hazırlanan şüphelilere ait 5 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. 4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 18 paket içi doldurulmuş makaron, 369 adet tabanca fişeği, 32 adet (şişe) farklı arkalarda alkollü içki, 7 adet pet şişe içerisinde olmak üzere 9.5 litre alkollü içki, 108 adet farklı marka ve içeriklerde cinsel içerikli ürün (jel, sprey, macun, kapsül), 2,250 kg tütün, 1 adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait şarjör, 6 adet kuru sıkı tabanca fişeği ve 138 bin 600 adet boş makaron ele geçirildi.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KIRIKKALE

Kırıkkale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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