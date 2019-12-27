Haberler » Güncel » Yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkol denetimi - Haber

Yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkol denetimi

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesi halk sağlığını etkileyebilecek olumsuz durumların yaşanmaması için alkollü içki satan işletmelerde denetimleri sıklaştırdı.

27.12.2019 14:49 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:55 Yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkol denetimi
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesi halk sağlığını etkileyebilecek olumsuz durumların yaşanmaması için alkollü içki satan işletmelerde denetimleri sıklaştırdı.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların gıda güvenliği için, denetimlerin titizlikle devam ettiği belirtildi.

"2019'da 7 bin 48 alkollü içki denetimi yapıldı"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bakanlığımızın temel politikası 'Tarladan Sofraya, Çiftlikten Çatala Gıda Güvenilirliği' yaklaşımı kapsamında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanmasıdır. Bu temel politikanın bir gereği olarak gıda üretim, dağıtım, satış işlemlerinin her aşamasında ve toplu tüketim işletmelerinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli kontrol ve denetimler hızla devam etmektedir. Özellikle yılbaşı öncesi artan alkollü içki tüketimini fırsat bilen ve halk sağlığı ile oynayanlara karşı rutin denetimlerin yanında baskın denetimler ile göz açtırmıyoruz. 2019 yılı içerisinde 7 bin 48 alkollü içki denetimi ve yılbaşı dolayısıyla artarak devam eden denetimler ile vatandaşların herhangi olumsuzluk yaşamadan yeni yıla girmeleri için çalışıyoruz" - ANTALYA

Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:18   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Recep Tayyip Erdoğan olarak, şahsım adına ilk ön siparişi de buradan... - Haber
16:18   Erdoğan: "Milletimizin bu araca sahip olmak için sabırsızlıkla beklediğini biliyorum. - Haber
16:18   Ordu'da metruk bina yangını - Haber
16:18   Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi hakemleri hakkında suç duyurusu - Haber
16:13   Boğazı zincire dolanan köpeğin imdadına itfaiye yetişti - Haber
16:08   Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
13:34   Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
27.12.2019 16:19:14