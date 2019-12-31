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Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'nda son hazırlıklar yapıldı

Yeni yıla saatler kala yılbaşı kutlamalarının önemli adreslerinden biri olan Taksim Meydanı'na kutlamalarda güvenlik önlemi almak amacıyla demir bariyerler getirildi.

31.12.2019 09:51 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:59

2020 yılına saatler kala yılbaşı kutlamalarının bir numaralı adres olan Meydanı'na güvenlik önlemleri kapsamında demir bariyerler getirildi.

TAKSİM CIVIL CIVIL

Taksim Meydanı ile Gezi Parkı ve İstiklal Caddesi üzerinde birçok noktasına konulan bariyerler gündüz ekipler tarafından açılarak Taksim Meydanı, güvenlik koridoru içine alınmış olacak. Ayrıca bariyerler dışında Taksim Meydanı'nın birçok noktasına ışıklı süslemeler yerleştirildi.

Meydanda bulunan ağaçlara takılan ışıklandırmalar ile ışıklı süslemeler renkli görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar da ışıklı süslemeler ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'nda son hazırlıklar yapıldı

Beyoğlu, Taksim, Güncel

Kaynak: DHA


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