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Yılbaşı öncesinde çerezlere beklenen rağbet olmuyor

Yılbaşında yoğun olarak tüketilen kuru yemişler, bu yıl fazla ilgi görmüyor.

24.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:59 Yılbaşı öncesinde çerezlere beklenen rağbet olmuyor
Yılbaşında yoğun olarak tüketilen kuru yemişler, bu yıl fazla ilgi görmüyor. Özellikle antep fıstığı, badem ve fındık gibi fiyatı yüksek çerezler, tezgahlarda kalıyor.

Yeni yıla evlerinde girenlerin tercih ettiği çerezler, bu yıl 'te beklenen ilgiyi görmüyor. Vatandaşlar, tezgahları süsleyen Antep fıstığı, fındık, badem gibi fiyatı yüksek ürünlerden uzak dururken, daha ekonomik yer fıstığı, leblebi ve çekirdek gibi çerezlerde az da olsa hareketlilik yaşanıyor.

Her yılbaşında çerezlerin tüketiminin yüzde 70 oranında artış olduğunu belirten esnaf, bu yıl ise bekledikleri hareketliliğin olmadığını ifade etti. Fiyatları yükselen Antep fıstığı ve fındık gibi çerezlerin ise tezgahta kaldığını anlatan esnaflardan Akın Özede, "Yılbaşı öncesinde çerez fiyatlarında artış var ama Antep fıstığında ise bu artış daha yukarı düzeyde oldu. Yılbaşında illaki çerez satışı artıyor. Genelde karışık çerez, leblebi, avare leblebi bu tarz ürünler daha çok revaçta. Badem, fındık, Antep fıstığı fiyatları yüksek, hem alışı hem satışı bütçeyi zorluyor. Bu yüzden müşteri yanaşmaya korkuyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep, Yılbaşı, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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