Yılbaşı öncesinde piyasaya sürmeden yakalandı

Tokat'ın Zile ilçesinde yılbaşı öncesinde yapılan operasyonda piyasaya sürülmeye hazırlanan sahte alkol ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre; Zile ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri yapılan bir ihbarı değerlendirerek titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde A.A.ya ait iş yerinde ve ikametinde hazırladığı sahte alkol ürünlerini sattığı tespit edildi. Yapılan operasyon da ikamette yapılan aramada sahte içki yapımında kullanılan 120 adet 1 litrelik etil alkol, 38 adet 45 ml'lik malt aroması, 48 adet 2.7 ml'lik yaş üzüm aroması, 46 adet 2.7 ml'lik anason aroması, 50 adet 2.7 ml'lik anason aroması,2 adet 3 litrelik boş cam şişe ile çok sayıda doluma hazır şişe ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. - TOKAT