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Yılbaşı öncesinde zehir tacirlerine geçit yok

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

24.12.2019 10:03 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:08 Yılbaşı öncesinde zehir tacirlerine geçit yok
'de düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, yılbaşı öncesinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını hızlandırdı. Yeni yıl öncesinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu madde ihbarını alan ekipler, cips kutularına saklanmış 316 adet uyuşturucu hap, 52,68 gram skunk maddesi, 9 adet sentetik hap, 0,46 gram ketamin ele geçirildi. Operasyon sonucunda olayla ilgili bir şüpheli yakalandı.

Öte yandan ekiplerin dün yaptıkları farklı bir operasyonda ise yakalanan 3 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. - ESKİŞEHİR

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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