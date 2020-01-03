Yılbaşı partisinde alkolü fazla kaçıran Kylie Jenner, göğüs dekoltesini elleriyle kapattı

Kendisine ait kozmetik markası çıkaran ve genç yaşta milyarderler listesine giren Kardashian ailesinin en küçük üyesi olan Kylie Jenner, yeni yılı arkadaşlarıyla doyasıyla eğlenerek karşıladı. Yılbaşı partisinde alkolün dozunu kaçırınca Jenner, sosyal medya paylaşımlarıyla olay oldu.

PAYLAŞIMINA BİNLERCE BEĞENİ YAĞDI

Partiden göğüs dekolteli elbisesiyle çekildiği pozunu paylaşan Kylie, daha sonra Paper magazin dergisi için Şubat ayında çekilmiş fotoğrafını hikaye olarak paylaştı. Kylie'nin fotoğrafı ve hikayesi takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı. Kylie, geçen sene Forbes dergisi tarafından dünyanın en genç milyarderi olarak açıklanmıştı.

TOPLUMDAN TEPKİ ALMIŞLARDI

Kylie Jenner ve Kim Kardashian, zenci kültüründen faydalanarak milyarder oldukları gerekçesi ile toplumun birçok kesiminden tepki almıştı.