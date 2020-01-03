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Yılbaşı paylaşımı yapan Zeynep Yılmaz'ın fotoğrafındaki dolar detayı dikkat çekti

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, sosyal medya hesabından yeni yılda kızlarıyla çam ağacının altında verdiği pozu paylaştı. Yılmaz'ın paylaşımında en dikkat çeken detay ise kenarda duran balya balya dolar oldu.

03.01.2020 15:09 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:24

2016 yılında Acun Ilıcalı ile boşanan Zeynep Yılmaz, yeni yıla kızlarıyla birlikte girdi. Evinde kızlarıyla yılbaşı ağacının altında poz veren Yılmaz'ın fotoğrafındaki dolar detayı ise herkesi şaşkına çevirdi.

TOMAR TOMAR PARALAR DİKKAT ÇEKTİ

Yeni yıla kızları Leyla Ilıcalı ve Yasemin Ilıcalı ile giren Zeynep Yılmaz,bu anları sosyal medya hesabından kalp emojileriyle paylaştı. Çam ağacının altında poz veren Yılmaz'ın fotoğrafında en dikkat çeken detay ise sağ köşede duran tomar tomar dolar oldu. Mimar olan Yılmaz'ın fotoğrafındaki para görselinin dolar desenli bir kumaşla kaplanan puf olabileceği düşünüldü.

ACUN ILICALI İLE 13 SENE EVLİ KALDILAR

Acun Ilıcalı'nın 2. evliliği olan ve Yasemin ve Leyla Ilıcalı'nın annesi olan Zeynep Yılmaz, 1976 doğumludur. Seda Başbuğ'dan ayrılan Acun Ilıcalı'yla 1993 senesinde tanışıp 2003 yılında evlenmiştir. 2016 yılında Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı aşkından sonra boşanmıştır.

Yılbaşı paylaşımı yapan Zeynep Yılmaz'ın fotoğrafındaki dolar detayı dikkat çekti

Acun Ilıcalı, Magazin


HABER YORUMLARI (5)
ALİ BİLDİREN: Acun Acun
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BAKIYORUZ: Korkudan yemenin derdine dusmusler korkmayin seymanin aylik harcamalari 100 bin tlyi geciyor
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BİLİRKİŞİ: Ayıp ve kardeşim , olan var olmayan var. Insan bir kutuya falan koyar. ;)
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MIYAV: Baktilar para cok nasil yiyeceklerine sasirdilar masraflari hayat standartlarini arttirdilar
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MACUUN MEDYA SİYONER DESTEKLİ: TV 8 SAGOLSUN
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