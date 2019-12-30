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Yılbaşı Şişli'de coşkuyla kutlanıyor

Abdi İpekçi Caddesi'nde kurulan sahnede canlı müzik ve DJ performansları eşliğinde Şişliler yeni yıla büyük bir coşkuyla giriyor.

30.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:40 Yılbaşı Şişli'de coşkuyla kutlanıyor

Belediyesi düzenlediği birbirinden renkli etkinliklerle Şişli'yi yılbaşı kutlamalarının merkezine dönüştürdü.

Işıklarla renklendirilen Şişli sokakları beş gün süresince birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Festival bandosu, kar korteji ve ışıklı kortej her gün sokakları gezerek Şişlilileri yılbaşı eğlencesine davet ediyor.

Şişli'de yılbaşı kutlamalarının merkezi Abdi İpekçi Caddesi

Abdi İpekçi Caddesi'nde 27 Cuma günü kurulan sahnede her gün saat 14.00'den akşam 21.30'a kadar canlı müzik ve DJ performansları gerçekleşiyor. 31 Aralık akşamı ise tüm Şişlilerin katılımıyla yeni yılın ilk saatlerine kadar eğlence sürecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda olduğu gibi Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin yılbaşı kutlamalarında da sokaklarda komşularıyla beraber olacak. Geri sayım ve kutlamalar eşliğinde yeni yıla büyük bir coşku ile adım atılacak.


Şişli Belediyesi, Aralık, Şişli, Güncel

Kaynak: Bültenler

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