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Yılbaşı sofralarında maden suyu lezzeti

Yeni yıla sevdiklerimizle beraber girecek olmanın heyecanı ile yılbaşı menüleri şimdiden hazırlanmaya başladı.

23.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:18 Yılbaşı sofralarında maden suyu lezzeti

Sofraların çeşit çeşit yemekler ile donatılacağı yılbaşı gecesinde, kan şekerini kontrol altına alan, ani yükselişlerin ve düşüşlerin önüne geçen beslenme büyük önem taşıyor. Bu nedenle gece boyu sürecek sofralarda yavaş ve aralıklarla yemek yemek önemli. Konuyla alakalı Cemre Terzi, sofralarda abartıya kaçılmaması ve yemeklerden sonra mutlaka maden suyu tüketilmesi gerektiğini belirtti.

AĞIR YEMEKLERDEN UZAK DURUN

gecesi yapılan en büyük hatalardan birisinin gün içerisinde az besin tüketmek olduğuna dikkat çeken Terzi, "Akşam nasıl olsa fazla kaçıracağım" düşüncesi ile birçok kişi gün içerisinde hiçbir şey yemiyor. Ancak uzun saatler yemek yenilmediğinde bu durum metabolizmanın yavaşlamasına neden oluyor. Bu nedenle yılbaşı günü, öğünlere hafif bir kahvaltıyla başlanmalı ve öğle yemeğinde de sağlıklı yiyecekler tüketilmeli. Çünkü bir gün içerisinde, 3 ana ve 2 ara öğün tüketmemiz gerekiyor. Bu öğünler tüketilmediğinde ya da öğün atlandığında, kan şekerinin düşmesine neden oluyor ve bu durum da akşam daha fazla besin tüketimine yol açıyor. Bu nedenle yemeklerden sonra mide hazmını kolaylaştırması ve vücudumuzun gereksinim duyduğu magnezyum, kalsiyum gibi mineralleri alması için maden suyu tüketimi oldukça önemli" diye konuştu.

FARKLI TAT SEÇENEKLERİYLE SOFRALARI SÜSLEYECEK

Beypazarı Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, "Maden suyu, her sofrada olduğu gibi yılbaşı sofralarında da yerini almaya devam ediyor. Sağlıklı bir içecek olması açısından maden suyu, yılbaşı sofralarında herkes tarafından tüketilebilir. Mandalina, çilek, limon, nar, vişne, elma gibi farklı aroma seçenekleri ve gazoz seçeneği ile de yılbaşı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerden biri olacak" diye konuştu.


Diyetisyen, Yılbaşı, Maden, Güncel

Kaynak: Bültenler

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