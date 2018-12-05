Yılbaşı Sofrasında Yeni Keşiflere Hazır Mısınız?

Başarılı Mimar Sami Savatlı imzasıyla yenilenen, Mutfak Şefi İrem Esen ve ekibinin yurt dışı eğitim tecrübeleriyle hazırladığı, Asya mutfağının enöne çıkan tatlarının yer aldığı Mitte, yılbaşı gecesinde uzak diyarların, keşfe açık en iddialı menüsünü sunuyor.

Şehrin en trend bölgesinde, Karaköy'ün lezzet ve eğlence durağı olarak hizmet veren Mitte, yeni yılı karşılarken misafirlerine alışılmışın dışında sofistike lezzetler sunuyor.

Çin'den Hindistan'a uzanan zengin menüsüyle yılbaşı gecesinde lezzet şöleni yaşatacak olan Mitte'nin yeni yıl menüsünde başlangıçlar; Balkabağı Çorbası, yoğun ilgi gören Trüflü Edamame, Tuna Tataki, Çin'de yetişen lif ve vitamin deposu olan egzotik Liçi meyveli Karides, Yosun Salata, damaklarda iz bırakan Sushi çeşitleri, sunumuyla büyük beğeni toplayan Tornado Roll, Dragon Roll ve Sorbe'den oluşuyor.

İrem Esen'in yetenek ve deneyimi benzersiz bir stille buluşturarak imzasını attığı Beef Tobanyaki, Izgara Lagos ve Hoisin Tavuk ise ana menünün yıldızları olarak öne çıkıyor. Tatlı alternatifleri ise Mit Love ve Kestaneli Bitter'den oluşuyor.

Saat 23:30 itibariyle yeni yıl partisine başlayacak olan Mitte'nin programında müzik dünyasının sevilen sürpriz isimleri yer alıyor. Mitte, Uzak Doğu – Asya lezzetleriyle yeni yıl yemeğinde yeni keşifler yapmak isteyenlere ve sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenmek isteyen herkese keyif dolu bir gece vaad ediyor.