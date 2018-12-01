01 Aralık 2018, 08:54
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Yılbaşı Sürprizi Filmi

Yılbaşı Sürprizi Filmi

Yılbaşı Sürprizi filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Yılbaşı Sürprizi filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Noelle, özel yetenekleri olduğunu düşünen genç bir kızdır. Mucizeler gerçekleştirdiğini düşünen Noelle, küçük sevimli bir kasabada yaşar. Ancak yılbaşı arifesinde onu ve semt sakinlerini kötü bir sürpriz bekler. Düzenbaz bir müteahhit olan McKerrod, kasabaya göz koymuş ve kasaba ile ilgili planlarını gerçekleştirmek için her şeyi göze almıştır. Noelle, mutlu bir şekilde yaşadığı kasabasında hayatlarını tehdit eden acımasız McKerrod’ı durdurmaya kararlıdır. Ona bu görevinde arkadaşları da eşlik eder. Zorlu bir mücadeleye atılan genç kız ve arkadaşları, müteahhit McKerrod’ın planlarını engelleyip kasabayı içinde bulunduğu tehlikeden kurtarmayı başarabilecek midir?


Yönetmen: Richard Elson
Senaryo: Richard Elson, Maire Campbell
Oyuncular: Robert James-Collier, Suranne Jones, Bronagh Waugh, Erin Galway-Kendrick, Pierce Brosnan, Wilson Archer, Terry Bamber, Vicky Blades, Clare Blankley, Ronald Burney, Marie Campbell, Richard Clements, Sienna Doherty, Zena Donnelly, Gillian Doogan, Amy Dunne, Julian Fellowes
Filmin Türü: Aile
Orijinal Adı: A Christmas Star
Yapımcı Firma: Cinemagic
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 82 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 24.12.2018

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Yılbaşı
01 Aralık 2018 Cumartesi 08:54