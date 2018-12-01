Yılbaşı Sürprizi Filmi

Noelle, özel yetenekleri olduğunu düşünen genç bir kızdır. Mucizeler gerçekleştirdiğini düşünen Noelle, küçük sevimli bir kasabada yaşar. Ancak yılbaşı arifesinde onu ve semt sakinlerini kötü bir sürpriz bekler. Düzenbaz bir müteahhit olan McKerrod, kasabaya göz koymuş ve kasaba ile ilgili planlarını gerçekleştirmek için her şeyi göze almıştır. Noelle, mutlu bir şekilde yaşadığı kasabasında hayatlarını tehdit eden acımasız McKerrod’ı durdurmaya kararlıdır. Ona bu görevinde arkadaşları da eşlik eder. Zorlu bir mücadeleye atılan genç kız ve arkadaşları, müteahhit McKerrod’ın planlarını engelleyip kasabayı içinde bulunduğu tehlikeden kurtarmayı başarabilecek midir? Yönetmen:
Richard ElsonSenaryo:
Richard Elson, Maire CampbellOyuncular:
Robert James-Collier, Suranne Jones, Bronagh Waugh, Erin Galway-Kendrick, Pierce Brosnan, Wilson Archer, Terry Bamber
, Vicky Blades, Clare Blankley, Ronald Burney, Marie Campbell, Richard Clements, Sienna Doherty, Zena Donnelly, Gillian Doogan, Amy Dunne
, Julian FellowesFilmin Türü:
AileOrijinal Adı:
A Christmas StarYapımcı Firma:
CinemagicYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
İngiltereOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
82 dk.Dağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
24.12.2018Yılbaşı Sürprizi Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Yılbaşı
01 Aralık 2018 Cumartesi 08:54