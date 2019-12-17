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Yılbaşı süslemesi çalışmasında kullanılan vinç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı (2)

Yaralının ambulansla hastaneye götürülmesi Devrilen vincin görüntüsü Ekiplerin olay yerinde çalışmas MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir alışveriş merkezinin dış cephesinde yılbaşı süslemesini yapmak amacıyla kullanılan vincin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

17.12.2019 23:13 | Son Güncelleme: 17.12.2019 23:15

Yaralının ambulansla hastaneye götürülmesi

Devrilen vincin görüntüsü

Ekiplerin olay yerinde çalışmas MUĞLA - 'nın ilçesinde, bir alışveriş merkezinin dış cephesinde yılbaşı süslemesini yapmak amacıyla kullanılan vincin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ortakent Kapuz Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin dış cephesinde yürütülen yılbaşı süslemesi çalışmasında kullanılan vinç devrildi. Vinç, yaklaşık 30 metrelik yüksekten boşluğa düştü.

Beton zemine düşen vincin üzerindeki sepette bulunan Sefer Akdaş olay yerinde yaşamını yitirdi. Vinç içindeki üç kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardından alışveriş merkezinde bir süre panik yaşanırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Akdaş'ın cenazesi, polis ve savcının incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yılbaşı süslemesi çalışmasında kullanılan vinç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı (2)

Bodrum, Polis, Muğla, Güncel

Kaynak: AA


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