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Yılbaşı tatilinde Abant'a yoğun ilgi

Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı, yılbaşı tatilinde ziyaretçilerin akınına uğradı.

01.01.2020 19:38 | Son Güncelleme: 01.01.2020 19:40
'nun doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı, yılbaşı tatilinde ziyaretçilerin akınına uğradı.
Tatil için parkı tercih edenlerin yoğunluğu nedeniyle girişte kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Günübirlik ve konaklamak için gelen tatilciler, kar yağışı eşliğinde yürüyüş yaptı.
Ata ve faytona binme fırsatı da bulan ziyaretçiler, doğa manzarası eşliğinde fotoğraf çektirdi, piknik alanlarında sevdikleriyle vakit geçirdi.
Bu arada park çevresindeki kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kış lastiği olmayan araçların kayması sonucu göl çevresinde sıkışıklık yaşandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar ile jandarma ekipleri bölgedeki trafiği rahatlatma çalışmalarını sürdürürken, yetkililer Abant'a gelecek tatilcilerden kış lastiksiz yola çıkmamalarını istedi.
Yılbaşı tatilinde Abant'a yoğun ilgi

Bolu, Güncel

Kaynak: AA


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