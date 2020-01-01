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Yılbaşı tatilinde kalp krizi geçirerek öldü

Doğu ekspresiyle yılbaşı tatili için trenle Kars'a giden 48 yaşındaki Murat Alyay, kaldığı otelde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

01.01.2020 16:49 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:54 Yılbaşı tatilinde kalp krizi geçirerek öldü
Doğu ekspresiyle yılbaşı tatili için trenle 'a giden 48 yaşındaki Murat Alyay, kaldığı otelde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

'da işletmecilik yapan 48 yaşındaki Murat Alyay, yılbaşı tatili için eşiyle birlikte Doğu ekspresi turuna katıldı. Tur sonunda Kars'a gelen evli ve 1 çocuk babası Alyay, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi. Ambulans ile Kars Devlet Hastanesine kaldırılan Alyay kurtarılamadı. Murat Alyay'ın cenazesi bugün Kars'tan uçakla Bursa'ya getirilecek ve ardından memleketi Büyükorhan ilçesine defnedilecek. - BURSA

Kalp Krizi, Bursa, Kars, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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