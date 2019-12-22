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Yılbaşına 9 gün kala Kandıra hindisine yoğun ilgi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yetiştirilen hindilere yılbaşı öncesi talep arttı.

22.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:55 Yılbaşına 9 gün kala Kandıra hindisine yoğun ilgi
'nin ilçesinde yetiştirilen hindilere yılbaşı öncesi talep arttı.

Kandıra ilçesinde çiftlik ve köylerdeki kümeslerde yetiştirilen siyah hindilere yılbaşına 9 gün kala otel, restoranlar ve marketler büyük talep gösteriyor. Yaklaşık 8 ayda kesilebilir hale gelen Kandıra hindisinin kilosu 35 TL'ye satılıyor. Ağırlıkları 5-10 kilogram arasında değişen hindiler, 350 TL'ye kadar alıcı bulabiliyor.

Son günlerde hindilere gelen ilginin arttığını belirten hindi çiftliği sahibi Tuncay Levent, "Hindilerimiz meralarda gezerek beslenmektedir. Mısır, buğday, ayçiçeği gibi doğal ürünler de vermekteyiz. Hindilerimize talep çok fazla. Müşterilerimizi memnun etmek bizlere gurur veriyor. İlçemizin önemli değerlerinden biri olan bu Kandıra hindisinin lezzeti farklıdır. Ortalama hindilerimizin kilosu kesilmiş halde 5-10 kilogram arasında değişmektedir. Kesilmiş şekilde kilosunu 35 TL'ye satmaktayız" dedi. - KOCAELİ

Kocaeli, Kandıra, Güncel

Kaynak: İHA

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