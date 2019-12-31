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YILBAŞINA SAATLER KALA TAKSİM'DE SON DURUM

Semih ÇALIŞKAN-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-İlkay DİKİCİ-Gül KABA-Zeki GUNAL-Feridun AÇIKGÖZ-Mertcan ÖZTÜRK-Kubilay ÖZEV-Elif YAVUZ-Harun UYANIK-Halil YILMAZ/İSTANBUL, Yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı'nda hareketlilik yaşanıyor.

31.12.2019 19:30 | Son Güncelleme: 31.12.2019 19:30 YILBAŞINA SAATLER KALA TAKSİM'DE SON DURUM

Semih ÇALIŞKAN-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-İlkay DİKİCİ-Gül KABA-Zeki GUNAL-Feridun AÇIKGÖZ-Mertcan ÖZTÜRK-Kubilay ÖZEV-Elif YAVUZ-Harun UYANIK-Halil YILMAZ/İSTANBUL, 

Yeni yıla saatler kala Meydanı'nda hareketlilik yaşanıyor. Kutlamalar için üst seviyede güvenlik tedbirleri alınırken Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çevresi demir bariyerlerle çevrildi. Polis ekipleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne giriş noktalarda üst araması yaptı.

Yeni yılı Taksim'de karşılamak isteyen binlerce İstanbullu, meydanda ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşturmaya başladı. Yerli ve yabancı bir çok turistin uğrak mekanı olan İstiklal Caddesi, Galatasaray Meydanı'nda bulunan yılbaşı süsleri ile vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Taksim Meydanından genel ve detay görüntüler

-Polis detayları

-Fotoğraf çekilenler

-Işıklandırmalar

-İstiklal Caddesi detayı

-Güvenlik önlemleri

-Çanta ve üst aramaları

-Meydandan görüntüler

-Işıklı platformlardan detaylar

 

 



İstiklal Caddesi, İstanbul, Taksim, Güncel

Kaynak: DHA

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